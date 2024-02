Luigi de Magistris a teatro racconta l’intreccio tra mafie e politica

'Lo Stability Policing - afferma De Magistris - s'inserisce a ma anche e soprattutto nel teatro operativo afghano e a quello Anche il Colonnello Luigi Bramati , attuale Direttore del NATO SP CoE,

(Di venerdì 16 febbraio 2024)deapproda inperretraattraverso la sua storia di magistrato e il suo impegno politico. Torna a Napoli “Istigazione a sognare” l’opera dicivile dell’ex sindacodeche sarà in scena lunedì 19 febbraio alle ore 20:45 alSannazaro in via Chiaia.

Luigi de Magistris torna a teatro con intreccio tra mafia e politica: “Istigazione a sognare”, l’opera di teatro civile dell’ex sindaco Luigi de Magistris, torna a Napoli lunedì 19 febbraio alle 20:45 al Teatro Sannazaro in via Chiaia. Dopo il debutto all’Istituto per g ...

Luigi de Magistris al teatro Sannazaro con «Istigazione a sognare»: Torna a Napoli «Istigazione a sognare» l’opera di teatro civile di Luigi de Magistris che sarà in scena lunedì 19 febbraio alle ore 20:45 al teatro ...

de Magistris a teatro, racconta intreccio tra mafie e politica: Torna a Napoli "Istigazione a sognare" l'opera di teatro civile dell'ex sindaco Luigi de Magistris che sarà in scena lunedì 19 febbraio alle ore 20:45 al Teatro Sannazaro in via Chiaia. (ANSA) ...