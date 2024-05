Pagelle Udinese-Empoli 1-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 19 maggio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di. Alla Dacia Arena partita con grande tensione da entrambe le parti vista la grandissima posta in palio. L’passa in vantaggio con un gran gol di Maleh ma c’è un fallo in attacco e viene fischiato dal Var. Nella ripresa succede tutto e il contrario di tutto: prima Davies si divora l’1-0. Poi Saamardzic fa un fallo ingenuo su Cambiaghi ed è calcio di rigore, dagli undici metri Niang fa 0-1. Quando tutto ormai sembra finito, al novantasettesimo: Fazzini trattiene Bijol ed è calcio di rigore. Samardzic non sbaglia e fa 1-1. L’adesso deve battere la Roma, ...

