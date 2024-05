Chi erano Massimiliano Ratti e Valentino Alquà - i due escursionisti di Lecco uccisa da una valanga

(Di domenica 19 maggio 2024) Si chiamanoi duelecchesi morti per una slavina sulle Alpi svizzere. Entrambi facevano parte di Asen Park.

Lecco , 19 maggio 2024 – Due scialpinisti lecchesi sono morti in Svizzera dopo essere stati travolti da una Valanga avvenuta domenica mattina sul Pigne d’Arolla, una cima di 3.800 metri che si trova tra il Cervino e il Gran Combin. Le due vittime si ...

Scialpinisti travolti da una valanga sulle Alpi svizzere, due morti: un terzo è sopravvissuto, cos'è successo - Scialpinisti travolti da una valanga sulle Alpi svizzere, due morti: un terzo è sopravvissuto, cos'è successo - Un terzo uomo coinvolto nell’incidente sarebbe sopravvissuto. Scialpinisti travolti da una valanga sulle Alpi svizzere Chi erano Valentino Alquà e massimiliano ratti, morti nell'incidente Il ...

Valentino Alquà e Massimo Ratti, chi sono i due scialpinisti di Lecco morti in Svizzera sotto una valanga - Valentino Alquà e Massimo ratti, chi sono i due scialpinisti di Lecco morti in Svizzera sotto una valanga - Due scialpinisti, Valentino Alquà e massimiliano ratti, sono stati travolti da una valanga e hanno perso la vita. Un terzo compagno che si trovava con loro è sopravvissuto all'incidente… Leggi ...

VALANGA IN SVIZZERA, MORTI DUE SCIALPINISTI LECCHESI - VALANGA IN SVIZZERA, MORTI DUE SCIALPINISTI LECCHESI - LECCO – Gli scialpinisti lecchesi Valentino Alquà e massimiliano ratti sono morti questa mattina travolti da una valanga sul Pigne d’Arolla, in Svizzera, a 3.800 metri tra il Cervino e il Gran Combin.