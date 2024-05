(Di domenica 19 maggio 2024) Presso il porto dila Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopolisequestrato 134 automobili, un modello di “minicar” elettrica omologato per essere guidato dai 14 anni in su con la patente AM (conosciuta anche come “patentino”). Il sequestro è avvenuto mercoledì 15 maggio, ma la notizia è stata resa pubblica solamente sabato. Il motivo del sequestro risiede nell’adesivo posto sul fianco della, recante un sottile tricolore italiano, il quale potrebbe far erroneamente supporre che l’auto sia di produzione. In realtà, l’automobile è prodotta ine il carico era giunto aper essere distribuito successivamente presso varie concessionarie. Il tricolore italiano ...

Livorno, 19 maggio 2024 – Il caso è scoppiato per colpa di un adesivo. Sulle fiancate delle Nuove Topolino di Fiat Stellantis arrivate nel porto di Livorno compariva infatti il simbolo del Made in Italy, ma quelle auto, di fatto, sono prodotte in ...

Fiat Topolino sequestrate a Livorno, hanno la bandiera italiana ma sono fatte in Marocco - fiat topolino sequestrate a Livorno, hanno la bandiera italiana ma sono fatte in Marocco - L’Agenzia delle dogane ne ha bloccate 134 arrivate al porto di Livorno, ritenendo che un adesivo sul fianco potrebbe indurre i consumatori a pensare che siano prodotte in Italia.

Fiat Topolino, sequestrate 134 minicar: fabbricate in Marocco - fiat topolino, sequestrate 134 minicar: fabbricate in Marocco - Fermate alla dogana le topolino prodotte in Marocco: "Non sono italiane, non possono esporre il tricolore sulla fiancata, violano la legge". Si tratta di un maxi sequestro di topolino e di topolino ...

Fiat Topolino sequestrate a Livorno. La Guardia di Finanza: "Non sono italiane" - fiat topolino sequestrate a Livorno. La Guardia di Finanza: "Non sono italiane" - Recavano sulla fiancata un adesivo con il tricolore italiano ma non erano Made in Italy: per questo, 119 fiat topolino e 15 fiat topolino Dolcevita sono state sequestrate nel porto di Livorno al loro ...