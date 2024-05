In un mondo più atomico - serve una deterrenza responsabile La ricetta di Gottemoeller

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 19 maggio 2024) Neldi oggi, la dimensione nucleare assume un’importanza sempre crescente. I segnali di questo trend sono facilmente individuabili in tutte le regioni del globo, con attori più o meno grandi che mirano allo sviluppo di proprie capacità nucleari o al potenziamento di quelle già disponibili. A parlare sono i dati: nel budget per il 2024, sotto la voceintegrata, sono poco meno di cinquanta miliardi i fondi richiesti dal Pentagono per essere allocati nella modernizzazione dell’arsenale nucleare statunitense; sulla stessa linea si colloca la Federazione Russa, il cui Ministero della Difesa ha dichiarato di considerare la modernizzazione della propria triade nucleare come una priorità per l’anno in corso. Nulla di imprevedibile, considerando come da una parte Mosca abbia fatto un ricorso estensivo alla retorica nucleare sin dall’inizio del ...