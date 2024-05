Non prendermi per mano Harry e Meghan Markle - tensione alle stelle | occhio al dettaglio | Foto

(Di domenica 19 maggio 2024)tra il principe. I duchi di Sussex sono tornati dal loro viaggio in Nigeria per il decimo anniversario degli Invictus Games ma sul volo di rientro tra i due sarebbe scoppiata una lite molto accesa e, una volta atterrata è sembrata ai presenti molto nervosa. Secondo quanto riportano alcuni giornali e siti americani, i due hanno discusso animatamente durante tutto il viatggio di ritorno e dopo essere scesi dall'aereo i due si sono tenuti distanti l'uno dall'altra camminando lei avanti e lui più dietro una volta arrivati aeroporto di Los Angeles. Il Daily Mail ha scritto che alcune persone che erano vicine alla coppia avrebbero sentito dire alla duchessa: ...

Il principe Harry e Meghan Markle hanno appena terminato un tour in Nigeria e si dice che il viaggio abbia reso poco felice re Carlo III. Il Sovrano, infatti, non avrebbe mostrato entusiasmo per il viaggio della coppia, a molti apparsa come un ...

Sembra tirare una brutta aria tra Harry e Meghan . I duchi di Sussex hanno terminato il loro viaggio in Nigeria in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, dopo una breve visita di Harry a Londra, dove però non ha incontrato re Carlo ...

Meghan Markle per 6 volte ha indossato i gioielli più preziosi di Lady Diana - meghan Markle per 6 volte ha indossato i gioielli più preziosi di Lady Diana - meghan Markle ha sfoggiato uno dei gioielli più preziosi di Lady Diana durante la sua visita in Nigeria con il Principe harry. Una delicata quanto raffinata croce di diamanti con catena d’oro che la ...

"Non mi prendere la mano". Cosa è successo tra Harry e Meghan - "Non mi prendere la mano". Cosa è successo tra harry e meghan - I segnali più evidenti, stando almeno a quanto fatto trapelare dai principali tabloid americani, ci sarebbero stati in particolar modo subito dopo l'atterraggio: una volta usciti dall'aeroporto, ...

Harry, sale la tensione con Meghan, lei: «Non mi prendere per mano». Un dettaglio la avvicina a Lady Diana - harry, sale la tensione con meghan, lei: «Non mi prendere per mano». Un dettaglio la avvicina a Lady Diana - Un po' di tensione tra harry e meghan. I duchi di Sussex hanno terminato il loro viaggio in Nigeria in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, dopo una breve visita di harry ...