Marotta | Inter e Zhang solidi! Critiche da gente che ci vuole male

(Di domenica 19 maggio 2024)è statocettato a San Siro dove alle ore 18 andrà in scena-Lazio, ultima sfida casalinga della stagione per i Campioni d’Italia che verranno premiati dalla Lega Serie A. Di seguito la sua analisi pre-partita a DAZN– Giuseppeha parlato così prima dell’inizio di-Lazio: «Sicuramente vincere è sempre bello, in questo modo lo è ancora di più perché è coinciso con la seconda stella. Un’emozione nuova e inedita, cerchiamo di tenercela dentro il più possibile.? Io posso dire che la questione riguarda i nostri azionisti, non solo non ne siamo a conoscenza ma è una questione di correttezza. Posso garantire che la nostra società è molto solida, abbiamo fatto un percorso virtuoso. Devo aggiungere che sotto la gestione di ...

