LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Odette Giuffrida si gioca l’or - argento per Scutto

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:34 Primo minuto in cui le due finaliste si studiano senza correre rischi. 17:32 Inizia l’incontro! 17:30 Ultimo incontro di giornata che ci riguarda da molto vicino. Tocca ad. La romana sfida l’uzbeka Diyora Keldiyorova per la medaglia d’oro dei -52 kg femminili. Alè! 17;26 Di mestiere la tedesca riesce a salvare il prezioso waza-ari di margine rintuzzando le offensive dell’avversaria. Arriva dunque il bronzo di Masha Ballhaus. 17:25 Secondo shido per Ballhaus, che deve difendere il vantaggio in quest’ultimo minuto. 17:23 Attenzione. Dopo la revisione video dei giudici viene assegnato un waza-ari a Ballhaus sull’azione precedente. 17:23 Shido anche per Shiraishi. Perfetta parità. 17:22 Shido per passività alla tedesca quando siamo ...

Nella categoria -52 kg la tedesca Ballhaus batte la svizzera Kocher ed è ai quarti. Tocca a Ocdette Giuffrida contro la giapponese Omori, in palio i quarti 11.57: Buchard batte Gyertyas ed è ai ...

Nella categoria -48 kg la mongola Ganbataar batte la guatemalteca Solis ed è ai quarti 12.07. Odette Giuffrida E' AI quarti! Battuta per Waza ari la giapponese Omori al termine di un incontro molto ...

Programma che prosegue con le finali della categoria -60 kg maschile. Si parte con il duello per il bronzo tra il giapponese Taiki Nakamura ed il kazako Yeldos Smetov. 16:28 NOOOO! Waza-ari di ...

Judo, Italia da impazzire! Anche Odette Giuffrida in finale per l'oro ai Mondiali! Il riferimento è a odette Giuffrida nei -52 kg femminili. La n.5 della classifica mondiale ha messo in mostra qualità e tenacia nel suo modo di stare sul tatami. Fin dal primo match contro la spagnola ...