LIVE Motocross - GP Francia MXGP 2024 in DIRETTA | si parte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2 Gajser si porta al terzo posto dietro Herlings e Febvre. -1 Febvre in testa, Herlings secondo, Prado solo settimo. -1 Guadagnini a terra!gara-2! 17.05 Si corre sotto il diluvio, condizioni veramente al limite. 17.00 Gajser vuole vincere il suo primo GP della stagione. 16.55 Rispetto a gara-1 si corre sotto la pioggia. 16.50 Coenen vince anche gara-2 su MX2. 16.45 Buon pomeriggio e benvenuti alladi gara-2 di. 14.57 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17 per gara-2. 14.55 Gara spettacolare che ha visto Gajser vincere di forza, Febvre dopo un buon inizio cede il passo prima allo sloveno e poi a Prado. Ottimo Bonacorsi decimo, mentre Guadagnini scivola tredicesimo dopo una grandenza. 14.53 Ecco l’ordine di ...