Si schianta al suolo l' elicottero del presidente iraniano

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in un incidente aereo in Iran. I soccorritori al momento starebbero cerca ndo di raggiungere l' elicottero , come...

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in un incidente aereo in Iran. I soccorritori al momento starebbero cerca ndo di raggiungere l' elicottero , come...

Il presidente Raisi e il ministro degli Esteri iraniano rischiano la vita a seguito di un incidente aereo - Il presidente Raisi e il ministro degli Esteri iraniano rischiano la vita a seguito di un incidente aereo - «Le vite del presidente Raisi e del ministro degli Esteri Amir-Abdollahian sono a rischio». Lo hanno confermato a Reuters funzionari iraniani, mentre la tv di stato invita «alle preghiere» «Le vite ...

Raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: come sta, i soccorsi difficili e le informazioni contraddittorie. Cosa sappiamo - Raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: come sta, i soccorsi difficili e le informazioni contraddittorie. Cosa sappiamo - È mistero sulle condizioni del presidente iraniano Ebrahim Raisi dopo che l'elicottero su cui viaggiava ha avuto un incidente ed è stato costretto, secondo le prime informazioni, a un «atterraggio ...

Iran, elicottero del presidente Raisi coinvolto in un incidente. Il ministro dell'Interno: «Soccorsi difficili a causa del maltempo» - Iran, elicottero del presidente Raisi coinvolto in un incidente. Il ministro dell'Interno: «Soccorsi difficili a causa del maltempo» - Dopo l’incidente per l’elicottero del presidente iraniano Ebrahim Raisi, i soccorritori si stanno recando sul posto. Lo riporta Irib tv channel, ripreso da Tass. Raisi stava viaggiando nella provincia ...