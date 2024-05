F1 Gp di Imola - le pagelle di Leo Turrini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 maggio 2024 - Max Verstappen vince anche il Gp dell'Emilia Romagna di F1. Il campione olandese su Red Bull ha dovuto lottare con la McLaren di Lando Norris, che lo ha costretto ad un arrivo quasi in volata. Terza la Ferrari di Charles Leclerc, davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri. Solo quinta invece l'altra Rossa di Carlos Sainz. Sesta e settima posizione per le due Mercedes, rispettivamente con Lewis Hamilton davanti a George Russell. Delude ancora Sergio Perez sull'altra Red Bull che chiude in ottava posizione. Nono Lance Stroll su Aston Martin e Yuki Tsunoda su Racing Bulls. Ledi Leo10 NORRIS D’accordo, stavolta non ha vinto. Ma con quel finale arrembante ha conquistato il cuore di. Ha accarezzato il sogno del bis due settimane dopo Miami, mettendo un. Po’ di paura a ...