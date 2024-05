Balneari - salvagente di FdI e Lega ai concessionari in vista delle gare | Indennizzo agli uscenti Lunedì il tavolo a Chigi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Da un lato le Europee in arrivo, la stagione balneare che prende il via dopo settimane di maltempo. Dall’altro la procedura di infrazione per mancato rispetto della direttiva Bolkestein che va avanti. Stretto tra i due fuochi, il governo Meloni deve decidere come muoversi. Incalzato sia dai, stufi dell’incertezza sul futuro e in balia di sentenze contrastanti sulla messa a gara, sia dalle Regioni: la settimana scorsa dalla riunione delsul demanio marittimo è uscita la richiesta di varare una norma al più presto, mettendo fine al balletto sulla presunta “abbondanza“ della risorsa naturale rappresentata dalle spiagge. Tanto più che a fine anno scadrà il termine fissato dalla legge sulla concorrenza 2022 e anche gli enti locali che non si sono ancora mossi dovranno avviare le procedure competitive. In attesa del ...