MX2 | Andrea Adamo quarto in gara-2 al GP della Francia Coenen pigliatutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024)sta prendendo ritmo. Dopo la brillante seconda posizione conquistata in-1, il pilota italiano ha centrato un brillanteposto in occasione-2 valida per il GP, settima tappa del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2, in scena sul tracciato di St Jean d’Angely. Una prova come sempre di grande carattere quella del siciliano, bravissimo a riprendere quota dopo un’uscita dal cancelletto estremamente complessa e segnata da un grande caos. Con pazienza, partendo dal dodicesimo posto del primo giro, il centauro in forza alla KTM ha cominciato a riprendere confidenza con un tracciato decisamente più asciutto rispetto alla prima prova, ritrovandosi poi a quindici giri dalla fine in scia del ...