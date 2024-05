Taranto - intemperanze di tifosi a Vicenza | multa e due partite interne a porte chiuse Calcio serie C | giudice sportivo

(Di domenica 19 maggio 2024) Stralcio del comunicato relativo al provvedimento: Il, rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta quanto segue: A) i sostenitori della Società, posizionati nel Settore Curva Nord A, hanno lanciato: 1. al 1° minuto del primo tempo, quindici petardi di elevata intensità, cinque fumogeni e un seggiolino sul terreno di gioco; cinque fumogeni, tre petardi di elevata potenza e un seggiolino nel recinto di gioco; durante tali atti il tappo di un petardo scoppiato colpiva il DGE della Società LRche si trovava all’interno del terreno di gioco insieme ad altro personale di servizio mentre effettuavano la bonifica del terreno di gioco per permettere la ripresa di gioco della gara sospesa per 8 minuti ...

