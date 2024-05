Fiumicino - tentano di rubare al duty free in attesa del volo | 7 denunce all’aeroporto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 maggio 2024– I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, hanno identificato e denunciato 7 persone per tentato furto e sanzionato 4 autisti NCC mentre procacciavano clienti tra i passeggeri. Nello specifico, cinque autisti NCC sanzionati dai Carabinieri della Stazione Aeroporto di, sorpresi nei pressi del Terminal 3 Arrivi, mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo, per un importo totale di circa 10.300 euro. Poco dopo, invece, sempre i Carabinieri della Stazione Aeroporto di, in distinte attività, hanno denunciato 7 persone, tutti cittadini stranieri, che hanno tentato di superare le casse deisituati all’interno dello scalo ...