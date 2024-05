Asen Park - amicizia e spirito punk | il gruppo di Lecco travolto dalla tragedia in montagna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024)– Un po’ “serial climber“ alla Mark Twight, un po’ Henry Chinaski. Fra i Ragni e ilGamma, in una città comedove l’alpinismo è più religione del calcio, glirappresentano la costoladell’andare in, lontanissimi da quella retorica che ha caratterizzato la narrazione delle vicende alpinistiche per tanti anni. Avvicinamenti micidiali in bicicletta, discese nella neve polverosa su megapendii, bivacchi improvvisati, vie e pareti dimenticate, roccia, ghiaccio, notti insonni, viaggi, surf. Nati come undi amici appassionati di arrampicata, alpinismo, sci e freeride, si sono fatti conoscere presto per i loro progetti spesso raccontati in maniera surreale. Un modo diverso di vivere la...