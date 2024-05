Fedez - salta l’ospitata da Cattelan | Problemi di salute

(Adnkronos) – Sanremo? "Mi piacerebbe farlo". Lo afferma in un'intervista al 'Corriere della sera', Alessandro Cattelan , pronto a debuttare con il suo nuovo programma 'Da vicino nessuno è normale', in onda per tre serate su Rai 2 a partire da ...

(Adnkronos) – Sanremo? "Mi piacerebbe farlo". Lo afferma in un'intervista al 'Corriere della sera', Alessandro Cattelan , pronto a debuttare con il suo nuovo programma 'Da vicino nessuno è normale', in onda per tre serate su Rai 2 a partire da ...

Addio a Franchino, è morto a 71 anni il noto dj e vocalist - Addio a Franchino, è morto a 71 anni il noto dj e vocalist - "Mi piace interagire con la gente", ha dichiarato cattelan, spiegando come gli ospiti famosi saranno al servizio delle persone comuni. E su fedez che sarebbe dovuto essere ospite della prima serata, ...

Fedez "non sta bene davvero": l'ex amica fa preoccupare i fan del rapper - fedez "non sta bene davvero": l'ex amica fa preoccupare i fan del rapper - fedez è finito nuovamente nell'occhio del ciclone per la vicenda che, stando alle prime indagini, lo legherebbe al pestaggio di Cristiano ...

Alessandro Cattelan: "Sanremo Mi piacerebbe farlo. Fedez non ci sarà, è assente per motivi di salute" - Alessandro cattelan: "Sanremo Mi piacerebbe farlo. fedez non ci sarà, è assente per motivi di salute" - "Mi piace interagire con la gente", ha dichiarato cattelan, spiegando come gli ospiti famosi saranno al servizio delle persone comuni. E su fedez che sarebbe dovuto essere ospite della prima serata, ...