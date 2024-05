F1 - GP Imola 2024 Ferrar - con gli aggiornamenti sei sempre più terza forza!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Lai ha chiuso il Gran Premio dicon il terzo posto di Charles Leclerc e il quinto di Carlos Sainz. Si tratta esattamente dello stesso risultato conseguito a Miami due settimane orsono e concettualmente assimilabile con quanto ottenuto a Sakhir e Suzuka. Le eccezioni sono state Jeddah e Melbourne, ma nel primo caso perché la Scuderia di Maranello ha dovuto rinunciare a uno dei propri titolari (finito in sala operatoria) e nel secondo poiché Max Verstappen è stato fermato dall’esplosione di un disco dei freni. Dunque due situazioni anomale, dalle quali sono emersi esiti differenti (in Australia addirittura una doppietta Rossa). Qualsiasi fine settimana lineare, come quello romagnolo, ha visto il Cavallino Rampante portare una monoposto sul gradino più basso del podio e posizionare l’altra subito a ridosso dello stesso. Insomma, il valore ...