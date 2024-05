Cannes - allarme terrorismo | spiaggia evacuata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 19 maggio 2024) Alto livello di sicurezza a: il festival è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine francesi, che stanno sperimentando l’uso dell’intelligenza artificiale come parte dei preparativi per le prossime Olimpiadi. Nel pomeriggio di oggi, durante una domenica balneare sulla Croisette, dove si trovavano sia gli accreditati del cinema che i bagnanti, una parte dellalibera vicino al Palais du Festival è stata. Decine di militari, armati e in divisa mimetica, hanno presidiato l’area che la sera si trasforma nel Cinema de la plage. Con il nastro bianco e blu della polizia a delimitare la zona e la sabbia rimasta vuota, si cerca qualcosa che ha fatto scattare l’. Nel frattempo, nelle vicinanze continuano le partite di beach volley, gli spritz dei frequentatori del festival e i bagni ...