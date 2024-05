Buchanan | Inter - che orgoglio il primo gol! Io voglio solo migliorare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024)prima di-Lazio, gara valevole per l’ultima sfida a San Siro dei nerazzurri Campioni d’Italia, l’esterno canadese su DAZN ha parlato di questa partita. GRANDE– Tajonha parlato così prima di-Lazio: «È stato molto diverso rispetto quello a cui ero abituato. Cerco di crescere egiorno per giorno. Lo staff e la squadra mi aiutano molto nel mio ambientamento. Sono molto felice eso per ilgol realizzato, cerco sempre di migliorarmi per dimostrare il mio valore».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...