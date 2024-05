Giro - le Alpi incoronano Pogacar che demolisce i rivali anche a Livigno

Si chiude la seconda settimana al Giro d’Italia 2024 con la durissima quindicesima tappa da Manerba del Garda a Livigno con arrivo sul Mottolino. Una Frazione veramente insidiosa e che fa paura a tanti uomini in chiave classifica generale: andiamo ...

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Giro d'Italia 2024 . La frazione regina, quella che tutti hanno ...

Giro d’Italia, 16^ tappa Livigno-Santa Cristina Val Gardena: è il giorno della Cima Coppi - giro d’Italia, 16^ tappa Livigno-Santa Cristina Val Gardena: è il giorno della Cima Coppi - Dopo il secondo giorno di riposo la corsa rosa riprende con un’altra tappa alpina che prevede anche la scalata della Cima Coppi ...

PILLOLINE A PEDALI. MERCKX, FUENTE E IL FASCINO DEI TAPPONI ALPINI - PILLOLINE A PEDALI. MERCKX, FUENTE E IL FASCINO DEI TAPPONI alpiNI - Con un cocktail misto con sorrisi e momenti di commozione Filippo Ganna ha festeggiato il suo ritorno alla vittoria nella sua specialità con una grande prestazione nella cronometro davanti alla maglia ...

Giro d'Italia, la 15^ tappa in diretta live - giro d'Italia, la 15^ tappa in diretta live - Sulla discesa che porta a Livigno, Quintana ha un vantaggioi 40 secondi su Pogacar. Quintana è transitato per primo al GPM di Passo di Foscagno, quindi Pogacar e Steinhauser.