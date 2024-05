Brutto incidente di un elicottero con a bordo il presidente dell’Iran Efraim Raisi - ora è disperso

(Adnkronos) – "Atterraggio difficile" in Iran per l' elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ebrahim Raisi . Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, Raisi era in volo nella provincia Iran iana dell'Azerbaigian orientale quando si è ...

Iran, atterraggio d'emergenza per un elicottero: paura per Raisi - Iran, atterraggio d'emergenza per un elicottero: paura per Raisi - In Iran un elicottero con a bordo Ebrahim Raisi è rimasto coinvolto in un incidente e ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza. Paura per il presidente della Repubblica islamica, che era in ...

Raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: come sta, i soccorsi difficili e le informazioni contraddittorie. Cosa sappiamo - Raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: come sta, i soccorsi difficili e le informazioni contraddittorie. Cosa sappiamo - Anche il ministro degli Esteri, Hossein Amirabdollahian, sarebbe stato a bordo dell'elicottero del presidente iraniano. Lo riferisce su X l'agenzia semiufficiale Tasnim, ripresa dalla Cnn.

VIDEO | Si schianta elicottero con il presidente iraniano Raisi - VIDEO | Si schianta elicottero con il presidente iraniano Raisi - Soccorsi difficili per la nebbia, secondo l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA "le sue condizioni non sono attualmente conosciute" ...