Judo - Mondiali categoria -48 kg donne | argento per la napoletana Assunta Scutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:42 Amici di OA Sport buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Judo 2024 . Tra poco meno di venti minuti in quel di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) via al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:33 Programma che prosegue con le finali della categoria -60 kg maschile. Si parte con il duello per il bronzo tra il giapponese Taiki Nakamura ed il kazako Yeldos Smetov. 16:28 NOOOO! Waza-ari di ...

Judo, Assunta Scutto è argento nei -48 kg ai Mondiali di Adu Dhabi - judo, Assunta Scutto è argento nei -48 kg ai mondiali di Adu Dhabi - A un passo dal cielo. Assunta Scutto deve accontentarsi dell'argento nei mondiali di judo 2024. Sul tatami di Abu Dhabi la 22enne nostrana ha cercato di ...

Al via con il furcese Pantano i Mondiali di Judo di Abu Dhabi. Lunedì in gara il santateresino Elios Manzi - Al via con il furcese Pantano i mondiali di judo di Abu Dhabi. Lunedì in gara il santateresino Elios Manzi - Al via oggi alla Mubadala Arena di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, i Campionati mondiali di judo, l’ultimo evento del calendario internazionale prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Italia ...

Manuel Lombardo e un altro gradino da scalare: "Non vedo l'ora di salire sul tatami di Parigi 2024" · Judo - Manuel Lombardo e un altro gradino da scalare: "Non vedo l'ora di salire sul tatami di Parigi 2024" · judo - Giunto quinto a Tokyo 2020 e due volte secondo ai mondiali, Manuel Lombardo ha la chance di migliorarsi nel giro di pochi mesi, con l'obiettivo principale posto proprio a Parigi 2024 per i Giochi Olim ...