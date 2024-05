Errani Paolini-Gauff Routliffe - highlights e sintesi WTA Roma | il trionfo delle azzurre in finale – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Per Sarasono passati 12 anni, per Jasmineè la prima volta. Ma è anche bello così ildella coppia azzurra per 6-3 4-6 10-8 contro la coppia USA-Nuova Zelanda composta da Cocoed Erin. Il Foro italico non solo ha ridato all’originaria di Bologna un sorriso sul terreno di casa che mancava da tanto, ma ha anche portato a lei e alla toscana un ulteriore mattoncino nell’intento di farsi spazio tra le coppie di riferimento del panorama attuale di doppio. Particolare da non sottovalutare: questo successo le mette in ottima posizione tanto per Parigi 2024 (dove varie coppie abituali inevitabilmente dovranno “scoppiarsi”) quanto per fare bene al Roland Garros. Particolarmente rilevante anche l’affetto del pubblico. Normalmente di persone sulle tribune ce ne sono ...