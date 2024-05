Giro d' Italia 2024 - tappa 15 | poker di Pogacar a Livigno Ordine d' arrivo e classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024)(Mottolino), 19 maggio- La15, quella regina deld', porta la carovana da Manerba del Garda a(Mottolino) dopo 222 km e, soprattutto, segna l'ennesimo trionfo, il quarto, di Tadej, che scatta sul Passo di Foscagno e fa il vuoto dopo aver ripreso ciò che rimaneva dei fuggitivi del mattino, capitanati da un Nairo Quintana all'altezza dei giorni d'oro. Gli altri, dopo oltre 6 ore di gara, pagano un dazio pesantissimo e nel calderone degli umani ci sono anche i rivali, per la verità già molto distanziati, per lagenerale. Tutti, tra cui un Antonio Tiberi in forte difficoltà così come Lorenzo Fortunato e Filippo Zana, perdono dalla maglia rosa, che ha ipotecato la vittoria del ...