Il Frosinone manda il Sassuolo in Serie B, Udinese-Empoli finisce al 104': pazzesca lotta salvezza - Il frosinone manda il Sassuolo in Serie B, Udinese-Empoli finisce al 104': pazzesca lotta salvezza - Il frosinone manda il Sassuolo in Serie B, Udinese-Empoli finisce 1-1 al 104' con due rigori nei minuti di recupero: la terza retrocessione si decide all'ultima ...

Serie A: il Frosinone manda il Sassuolo in Serie B, Samardzic evita il ko dell'Udinese - Serie A: il frosinone manda il Sassuolo in Serie B, Samardzic evita il ko dell'Udinese - I ciociari battono 1-0 il Monza con la rete di Cheddira e volano a +2 sulla terzultima, sancendo la retrocessione neroverde. Finale caotico al Bluenergy ...

Monza-Frosinone, il risultato in diretta LIVE - Monza-frosinone, il risultato in diretta LIVE - Il Monza ospita all'U-Power Stadium un frosinone in cerca di punti salvezza. Subito pericolosi Djuric e Okoli, dopo 9 minuti la sblocca Cheddira. Harroui spreca poi due occasioni per il raddoppio. Nel ...