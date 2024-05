Anticipazioni Isola dei Famosi 19 maggio | sanzioni e una sorpresa per Matilde Brandi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 19 maggio 2024) Stasera 192024 torna l’dei2024, con la conduzione di Vladimir Luxuria e la partecipazione, in veste di opinionisti, di Sonia Bruganelli e Dario Maltese, con Elenoire Casalegno al posto di Alvin come inviata. Nell’ultima puntata abbiamo salutato Rosanna Lodi, eliminata al televoto. Allo stesso tempo, anche Joe Bastianich, ex volto iconico di Masterchef Italia, ha dovuto abbandonare il reality show di sopravvivenza, per motivi di salute. Cosa succede nella puntata di stasera dell’dei: ledeidella puntata del 192024 In prima serata su Canale5, è attesa la nuova puntata de l’dei2024, ...