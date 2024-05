F1 GP Imola 2024 - Verstappen | Ho spinto al massim - vittoria non semplice

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) “Nonvincere oggi dopo aver iniziato il weekend con quelle difficoltà”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max, dopo la soffertissimaal GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna a: “Per tutta la gara ho dovuto spingere alo. Con le gomme medie siamo stati forti, mentre con la mescola dura ho avuto qualche problema di gestione. Non potevo permettermi troppi errori, non è facile quando la gomma non funziona e devi comunque spingere. Abbiamo cambiato tanto nella macchina, non avendo nemmeno tante informazioni alla vigilia della gara. Ma per come siamo partiti all’inizio del weekend, non posso che essere felice per questa”. SportFace.