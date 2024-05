(Di domenica 19 maggio 2024) Iiraniani non sono riusciti ail luogo dell'atterraggio di emergenza dell'elicottero del presidente iraniano Ebrahim Raisi: lo ha dichiarato un portavoce dei servizi di emergenza iraniani a Iran, come riporta Tass. "Un elicottero di soccorso è stato inviato sul posto ma non è riuscito ad atterrare a causa della forte nebbia ed è dovuto tornare indietro", ha dichiarato l'agenzia di stampa iraniana. "La nebbia è troppo fitta nella zona", ha aggiunto il portavoce.

Iran, incidente in elicottero per il presidente Raisi. I media: «Non è ferito, continua il viaggio via terra». Cosa è successo - Iran, incidente in elicottero per il presidente Raisi. I media: «Non è ferito, continua il viaggio via terra». Cosa è successo - I soccorritori al momento starebbero cercando di raggiungere l'elicottero, come riferisce la televisione di stato iraniana. Secondo le agenzie di stampa semiufficiale, Raisi stava viaggiando nella ...

Iran, elicottero del presidente Raisi coinvolto in un incidente. Il ministro dell'Interno: «Soccorsi difficili a causa del maltempo» - Iran, elicottero del presidente Raisi coinvolto in un incidente. Il ministro dell'Interno: «Soccorsi difficili a causa del maltempo» - La diga è la terza che le due nazioni costruiscono sul fiume Aras. I soccorritori stavano tentando di raggiungere il posto, ha detto la Tv di Stato iraniana, ma sono stati ostacolati dalle avverse ...

Irna, soccorritori non riescono a raggiungere incidente - Irna, soccorritori non riescono a raggiungere incidente - I soccorritori iraniani non sono riusciti a raggiungere il luogo dell'atterraggio di emergenza dell'elicottero del presidente iraniano Ebrahim Raisi: lo ha dichiarato un portavoce dei servizi di ...