LIVE Italia-Canada - Preolimpico basket 3×3 femminile in DIRETTA | le azzurre in campo tra poco si giocano Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-10 Leprovano a reagire! 2-10 Ilrisponde subito per il +8! 2-9 Sara Madera va fin in fondo: l’batte un colpo! 1-9 Altro canestro pesante per le avversarie! 1-7 Katherine Plouffe appoggia per il +6! 1-6 Ilreplica prontamente con la segnatura pesante: +5! 1-4 SARA MADERA SBLOCCA LE! 0-4 Dentro il libero aggiuntivo: serve una reazione all’! 0-3 La numero due segna subendo anche il fallo! 0-2 Semi-gancio ben eseguito da Katherine Plouffe: mini-break in avvio del Canda! 0-1 Canadesi subito in vantaggio con Katherine Plouffe! S’incomincia! Buona partita a tutti e forza: crediamoci! Qualche minuto di riscaldamento per le ...