Udinese - le pagelle di CM | Samardzic nel bene e nel male

I TOP e i FLOP del match valido per la 36esima giornata di Serie A 2023/24: Pagelle e voti di Lecce Udinese Le Pagelle dei protagonisti del match tra Lecce Udinese , valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Lecce (4-2-3-1): ...

Okoye 6 - Risponde presente sul destro di Pierotti. Non corre particolari rischi durante il match. Perez 7 - Un ritorno importante in difesa. Se...

Udinese 1-1 Empoli / Un solo nome per due “premi”: ecco il top e flop - udinese 1-1 Empoli / Un solo nome per due “premi”: ecco il top e flop - Appena conclusa la sfida di campionato tra l'udinese e l'Empoli. Un match che pesava davvero tantissimo e risolta in un vero e proprio finale al cardiopalma. Due squadre che si sono date battaglia per ...

Udinese-Empoli 1-1, le pagelle: Niang di ghiaccio, Luperto un muro, Fazzini che errore! - udinese-Empoli 1-1, le pagelle: Niang di ghiaccio, Luperto un muro, Fazzini che errore! - BERESZYNSKI 5.5: più impreciso ed impacciato rispetto al solito, soffre la fisicità dei giocatori dell'udinese. Nella ripresa Nicola se ne accorge e lo sostituisce al 60'. ( DAL 60' WALUKIEWICZ 6.5: ...

Finali, Il Frosinone ha battuto il Monza, pari tra Udinese ed Empoli - Finali, Il Frosinone ha battuto il Monza, pari tra udinese ed Empoli - udinese ed Empoli hanno chiuso sull'1-1. Niang porta in vantaggio i toscani al 90', ma un calcio di rigore permette ai padroni di casa di pareggiare, al 114', con Samardzic.