Thiago Motta mai al Napoli | il commento dell’agente Canovi

Novità importanti per quanto riguarda il futuro della Panchina del Milan : le parole del l’agente di Thiago Motta Il Milan è terzo in classifica ma è ... (dailymilan)

Si tratta di Riccardo Calafiori, il cui rendimento eccezionale lo ha reso un elemento imprescindibile nello schieramento di Thiago Motta, principalmente come centrale mancino. A parte un’isolata ...Dario Canovi, storico procuratore dell'ex centrocampista e ora allenatore, si è espresso così ai microfoni di Radio Kiss Kiss sul possibile arrivo di Thiago Motta in azzurro. Una presa di posizione ...Da tempo Thiago Motta viene accostato alla panchina del Napoli dopo l'ottimo lavoro su quella del Bologna. Si era avvicinato già per il post Spalletti e voci lo danno come prossimo allenatore dopo ...