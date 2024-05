La Promessa Anticipazioni 20 maggio 2024 | Martina si sposa!

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:20 circa su Canale 5. nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 20 maggio , alle 16:20 circa su Canale 5. Da questa settimana la soap spagnola ...

Cupra Born VZ: la compatta elettrica diventa sportiva - Cupra Born VZ: la compatta elettrica diventa sportiva - Tutto questo, però, non va ad inficiare l'efficienza dell'auto che, mediante la sua batteria da 79 kWh, promette un'autonomia di 599 km e, in corrente continua accetta una potenza di ricarica di 185 ...

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila torna in pista... ma per seminare il terrore - Beautiful anticipazioni Americane: Sheila torna in pista... ma per seminare il terrore - Indice anticipazioni Americane Beautiful: Sheila si prende gioco di Li Beautiful anticipazioni Americane: Li promette di eliminare Sheila e lei si diverte Trame e anticipazioni Americane Beautiful: ...

La Promessa anticipazioni 20 maggio: nuovo orario per la soap spagnola ed episodi più lunghi - La promessa anticipazioni 20 maggio: nuovo orario per la soap spagnola ed episodi più lunghi - A tavola si scaldano i toni tra Alonso e Fernando. anticipazioni del 20 maggio: Il promesso sposo di Martina e la decisione di Maria Jana incrocia Abel nel palazzo e non manca di lanciargli alcune ...