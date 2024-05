Bologna - alberi abbattuti di notte | la protesta al Giardino Acerbi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 maggio 2024 – Un'ottantina di persone alper un sit-in contro l'abbattimento dei tigli nel cantiere del nuovo nido Cavazzoni. Presenti residenti, comitati, esponenti di Legambiente, dei Verdi e della Lega per dire no al progetto voluto dal Comune. Alla manifestazione anche alcuni membri del comitato Besta, con l'obiettivo di coordinare le due proteste. Il messaggio al sindaco Matteo Lepore e all'amministrazione è "Ora basta". Il primo cittadino, dalla sua, ha già fatto sapere che "andrà avanti perché non possiamo essere ostaggio dei comitati". A far infuriare i cittadini la scelta del sindaco di abbattere i tigli di, alle 4.30 di. "Blitz" ripreso da video e foto dei residenti allarmati dal rumore.