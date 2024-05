Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2024 ore 13 | 30

(Di domenica 19 maggio 2024)DEL 19 MAGGIOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATA PIOGGIA TRA IL RACCORDO ANULARE E ASSERGI; PIOGGIA IN CORSO ANCHE SULLA A1 TRA PONZANONO E CEPRANO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; E STASERA ALLO STADIO OLIMPICO LADI DANIELE DE ROSSI SCENDERA’ IN CAMPO CONTRO IL GENOA PER L’ULTIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45; ATTIVE GIA’ DAL POMERIGGIO LE CONSUETE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...

Viabilità DEL 19 MAGGIO 2024 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; ...

Viabilità DEL 19 MAGGIO 2024 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON CI SONO SEGNA Lazio NI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE LA CIRCO Lazio NE E’ ...

Viabilità DEL 19 MAGGIO 2024 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma -TERAMO SEGNALATA PIOGGIA TRA IL RACCORDO ANULARE E TIVOLI; PIOGGIA IN CORSO ANCHE ...

Fuga dalla Sicilia, in cinque anni sono andati via 94 mila abitanti: - 27.413 in provincia di Palermo - ... dopo le elezioni europee, sarà pubblicato l'avviso 'Fondo per la montagna' della Regione siciliana ... dalla viabilità alla salvaguardia ambientale'. ...

Continua la fuga dalla Sicilia, ma non da Catania: la popolazione aumenta dello 0,71 per cento - ... dopo le elezioni europee, sarà pubblicato l'avviso 'Fondo per la montagna' della Regione siciliana ... dalla viabilità alla salvaguardia ambientale'. ...