Canottaggio - cinque equipaggi dell’Italia in finale al Preolimpico di Lucerna Ripescaggi per Rodini-Cesarin - Mumolo ai quarti

(Di domenica 19 maggio 2024)imbarcazioni azzurre conquistano direttamente l’ultimo atto nella regatadi qualificazione olimpica e paralimpica 2024 die para, scattata oggi a, in Svizzera: le uniche eccezioni sono rappresentate dal doppio pesi leggeri femminile, che domani dovrà affrontare i, e dal singolo senior maschile, che domani sarà impegnato neidi(ed eventualmente nelle semifinali) a causa dell’elevato numero di iscritti. Vanno direttamente alle finali di martedì, invece, il quattro senza senior maschile, vittorioso in batteria, e gli altri quattropassati per le preliminary race, ovvero otto senior femminile, otto senior maschile, due senza senior femminile e, nel ...

Va in archivio la seconda giornata degli Europei 2024 di Canottaggio e para Canottaggio , in corso a Szeged, in Ungheria: dopo le ultime preliminary race e tutti i ripescaggi, l’Italia rimpingua il proprio bottino di equipaggi in finale A, portandolo ...

La prima parte della terza giornata degli Europei di Canottaggio di Szeged è andata in archivio con le prime finali B e le semifinali di quattro eventi. Mattinata che si conferma comunque proficua per l’Italia, che manda altri due equipaggi in ...

Il ferrarese Luca Rambaldi conquista la finale europea e va caccia di una medaglia. Una giornata di buoni risultati per gli azzurri all’Europeo Assoluto, in svolgimento sulle acque del Maty-ér, bacino alle porte della città universitaria di Szeged ...

FINALE MONDIALE DI CANOTTAGGIO 2024 OLIMPICA E REGATA DI QUALIFICAZIONE PARALIMPICA:TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE - finale MONDIALE DI canottaggio 2024 OLIMPICA E REGATA DI QUALIFICAZIONE PARALIMPICA:TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE - La regata di qualificazione olimpica e paralimpica della finale mondiale di canottaggio 2024 si svolgerà a Lucerna, in Svizzera, dal 19 al 21 maggio 2024. La “Last Chance Regatta” ha richiamato 183 eq ...

Calendario Preolimpico canottaggio 2024 oggi: orari 19 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara - Calendario Preolimpico canottaggio 2024 oggi: orari 19 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara - La regata finale di qualificazione olimpica e paralimpica 2024 di canottaggio e paracanottaggio si aprirà a Lucerna, in Svizzera, oggi, domenica 19 ...

Bissolati, Flora e Baldesio in evidenza a Piediluco - Bissolati, Flora e Baldesio in evidenza a Piediluco - Dopo un meeting regionale di qualificazione tormentato dal maltempo in cui non è stato possibile disputare le finali a causa del troppo vento e dell’eccessiva pioggia, gli atleti che si sono qualifica ...