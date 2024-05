Settimana di Maltempo | Tornano Temporali e Nubifragi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma - Domenica 19 maggio Nord: Soleggiato o parzialmente soleggiato su pianure e pedemontane, con isolati piovaschi pomeridiani lungo i rilievi alpini. Temperature massime tra 22 e 26 gradi. Centro: Instabilità in aumento con rovesci o, soprattutto nel pomeriggio e sera. Temperature massime tra 23 e 27 gradi. Sud: Tempo instabile con acquazzoni osparsi, più probabili nel pomeriggio. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Lunedì 20 maggio Nord: Intenso peggioramento entro sera con fortial Nordovest, ovest Emilia e Lombardia. Variabilità altrove. Temperature massime tra 21 e 24 gradi. Centro: Qualche piovasco al mattino, poi instabilità diurna in Appennino, con fortiin serata in Toscana. Temperature massime tra 21 e 25 gradi. Sud: Prevalentemente ...