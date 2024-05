Proroga supplenti ATA al 31 agosto | in attesa della nota ministeriale - le indicazioni dell’Ufficio scolastico di Genova

Milano – Mini proroga per il sovrintendente della Scala Dominique Meyer fino al primo agosto 2025 , una settimana prima del compimento del settantesimo anno di età. Poi entrerà in carica il suo successore Fortunato Ortombina , attuale numero uno ...

Graduatorie terza fascia ATA valide dal 2024-25, richiesta di proroga del CSPI non accolta: lo prevede l’ultima bozza di decreto - Graduatorie terza fascia ATA valide dal 2024-25, richiesta di proroga del CSPI non accolta: lo prevede l’ultima bozza di decreto - Nessuno slittamento per l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA: la richiesta di modifica da parte del CSPI sulla validità delle nuove graduatorie dall'anno scolastico successivo, in cas ...

Proroga emissioni sonore, PVA: «Scelta molto rischiosa» - proroga emissioni sonore, PVA: «Scelta molto rischiosa» - La posizione del gruppo consiliare e della segreteria dopo la scelta maturata in Consiglio comunale ...

Ravvedimento operoso, così il calcolo dei giorni con la sospensione di agosto - Ravvedimento operoso, così il calcolo dei giorni con la sospensione di agosto - Un contribuente ha ravveduto il pagamento delle imposte della propria dichiarazione dei redditi il cui termine scadeva il 30 luglio 2021 calcolando la dovuta sanzione nella misura del 0,30% per tre gi ...