Traffico Roma del 19-05-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti in via di Selva Candida per un incidente in prossimità di via Norma fratelli parenti un altro incidente rallenta ilin via Trionfale all’altezza di via Nevio in direzione centro chiusa alvia Ponte Salario all’altezza del circolo del tennis per un avvallamento della sede stradale questa sera alle 20:45 all’Olimpicoa Genova Già da diverse ore prima del match disciplina provvisoria dinell’area circostante l’impianto sportivo possibili rallentamenti durante l’afflusso è il deflusso dei tifosi per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sitopunto luce verde punto it da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale di ...