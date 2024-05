Mercato Napoli - Manna già a lavoro | decisione a sorpresa su Anguissa!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 19 maggio 2024) In casaè pronta una vera e propria rivoluzione. Nelle ultime settimane, la società avrebbe deciso il futuro di Franck Zambo. Le difficoltà in casasono molto evidenti, motivo per il quale la stagione in corso non ha rispettato le aspettative. Il futuro del club azzurro è in bilico, in quanto diversi calciatori potrebbero lasciare la causa partenopea. Il tutto dipenderà dalle possibili offerte che arriveranno a Castel Volturno, ma in modo particolare dalla volontà di Aurelio De Laurentiis. Alcuni protagonisti son già certi dell’addio, basti ripensare a Victor Osimhen e Piotr Zielinski. Altri, invece, sono alle prese con situazioni delicate visti i contratti in scadenza nei prossimi mesi o anni. La stagione dei rinnovi in casanon è ancora partita. Infatti, la società non ha ancora preso ...