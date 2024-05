Scherma - CdM sciabola | l’Italia non brilla sulle pedane di Madrid e Plovdiv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Non è andata come sperato l’ultima prova a squadre stagionale di Coppa del Mondo perdellamaschile, eliminata agli ottavi di finaledi. Il team composto da Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre ha infatti ceduto il passo alla Romania per 45-38. Chiamati a disputare gli assalti dei piazzamenti, i ragazzi del Commissario tecnico Nicola Zanotti si sono riscattati piegando per 45-42 la Spagna e poi il Canada per 45-35. Per quanto riguarda la prova femminile, invece,ha concluso al sesto postodi, in Bulgaria. Il quartetto formato da Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile e Irene Vecchi era partito forte, superando per 45-37 la Polonia negli ...