Il trionfo di Sinner scatena la bufera in nazionale | annuncio shock

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 4 febbraio 2024) Prima di tornare in campo, Jannikha dovuto affrontare altri numerosi impegni ma non tutto è andato come aveva programmato Più pesanti le due settimane dell’Australian Open 2024, concluse in, oppure i giri promozionali tra interviste e incontri istituzionali? Janniknon ha dubbi, meglio giocare. Ma intanto si gode questa rinnovata popolarità che però sta creando un caso. Per Jannikgli impegni non finiscono mai (Ansa Foto) – Cityrumors.itIl campione di San Candido insieme al suo staff ha deciso di dedicare buona parte di questa settimana alle relazioni pubbliche in attesa di tornare ad allenarsi. Proprio per questo ha dato forfait all’ATP 250 di Marsiglia che comincerà lunedì 5 febbraio e lo rivedremo in campo soltanto la settimana successiva. Dal 12 febbraio ...