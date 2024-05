Il ruolo segreto del Vaticano nella scienza della fecondazione in vitro

(Di domenica 19 maggio 2024) Più di mezzo secolo fa, uomini die uomini di fede si sono riuniti per svelare i misterifertilità femminile. La risposta: l'urina delle spose di Cristo

La scienza nei romanzi di Stephen King - La scienza nei romanzi di Stephen King - Nelle parola di King (citando dal libro di Hafdahl e Forence, che citano a loro volta il sito web dell’autore): “La storia parla principalmente dei canali di potere che le donne trovano e della paura ...

Kim invia i suoi uomini in Russia: cosa c'è dietro la missione - Kim invia i suoi uomini in Russia: cosa c'è dietro la missione - La partenza del gruppo, appartenente alla Commissione statale di scienza e tecnologia della Corea del Nord e guidato dal suo presidente Ri Chung Gil, è andata in scena mentre le autorità di Mosca e ...

Tutti i benefici del sesso sulla salute maschile secondo la scienza - Tutti i benefici del sesso sulla salute maschile secondo la scienza - Gli uomini che hanno un forte desiderio sessuale tendono a vivere più a lungo. A confermarlo è una ricerca condotta dalla Yamagata University che evidenzia i benefici del sesso sulla salute maschile ...