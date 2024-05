La mamma di Chico Forti | Potrò cucinargli i canederli

(Di domenica 19 maggio 2024) Emozione, lacrime, agitazione. E un filo di inevitabile ansia per un momento atteso da 25 lunghi anni. Maria,96enne di, si prepara a festeggiare il ritorno in Italia del figlio: «Sono felicissima, è un sogno che si avvera», ha sussurrato a Stefano, fratello dell'imprenditore italiano che vive con lei a Trento, appena saputo che il volo da Miami era atterrato a Pratica di Mare. Poi, con il solito spirito, ha sdrammatizzato un po': «Finalmente ghe farò i», ricordando la promessa che ha ripetuto più volte, cioè che sefosse tornato gli avrebbe cucinato (li prepara lei a mano e poi ne congela una parte per averne sempre di pronti) il suo piatto preferito. Ora quel momento sta per arrivare - è questione di giorni- e Maria potrà riabbracciare, che non ...

Emozione, lacrime, agitazione. E un filo di inevitabile ansia per un momento atteso da 25 lunghi anni. Maria, mamma 96enne di Chico Forti , si prepara a festeggiare il ritorno in Italia del figlio: «Sono felicissima, è un sogno che si avvera», ha ...

"Farnesina e consolato dietro l'ok. Decisiva la visita di Giorgia negli Usa" - "Farnesina e consolato dietro l'ok. Decisiva la visita di Giorgia negli Usa" - Il deputato Fdi eletto all'estero: "Ho fatto da facilitatore: determinanti gli ottimi rapporti di Meloni con la Casa Bianca. L'Italia non è più Italietta" ...

Chico Forti rientra in Italia Meloni: "Fiera del governo" - chico Forti rientra in Italia Meloni: "Fiera del governo" - La premier accoglie il detenuto che sarà trasferito a Verona. Le prime parole: "Per me cambia tutto, adesso voglio riabbracciare mia madre" ...

Il ritorno di Chico Forti. Dopo 24 anni è in Italia: "Sono qui per mia madre. Ora voglio abbracciarla" - Il ritorno di chico Forti. Dopo 24 anni è in Italia: "Sono qui per mia madre. Ora voglio abbracciarla" - Il 65enne incontra Meloni, poi il trasferimento nel carcere di Verona "Sognavo questo momento. Per la prima volta non ho le manette ai polsi".