Golf - Morikawa raggiunge Schauffele in vetta al PGA Championship Ma dopo tre giri la lotta è apertissima

(Di domenica 19 maggio 2024) Spettacolo puro al ValhallaClub. La pioggia della giornata precedente ha ammorbidito i green, il clima era idilliaco e durante il moving day si è visto un livello distellare.tredel PGA2024 davanti a tutti rimane Xander, in testa fin dalle primissime battute del torneo, venendo però agganciato da Collin. Per i due punteggio totale di -15, ma dietro di loro c’è un pacchetto di mischia, con grandi nomi, che assicura delle ultime diciotto buche mozzafiato. C’è un solo grande assente: il n.1 del mondo Scottie Scheffler.un venerdì caotico, in cui l’adrenalina evidentemente era ancora a mille, la risposta sul campo era stata tutta d’istinto. Oggi, metabolizzato ciò che è successo, con l’ora ...