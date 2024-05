Preghiera del mattino del 19 Maggio 2024 | Infondimi lo Spirito Santo

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione ...

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, ...

Papa Francesco a Verona - Dal silenzio della preghiera al chiasso dei più piccoli - L'Osservatore Romano - Papa Francesco a Verona - Dal silenzio della preghiera al chiasso dei più piccoli - L'Osservatore Romano - (leggo.it) Già alle 7 del mattino di oggi, 18 maggio, i primi gruppi mattinieri sventolavano palloncini e cappellini colorati in attesa dell'arrivo del Santo Padre che, alle 8.10, con qualche minuto ...

Sicilia, esplosione di bellezza: le preghiere sulla Scala Vecchia e alle orme greche di Agira - Sicilia, esplosione di bellezza: le preghiere sulla Scala Vecchia e alle orme greche di Agira - Borghi antichi, riserve naturali, il cammino verso il santuario tra lecci e preghiere. La primavera nell'isola è un'esplosione di emozioni e scoperte ...

Preghiera a Maria, 15 maggio. La storia di Montenero inizia col ritrovamento di un quadro miracoloso - preghiera a Maria, 15 maggio. La storia di Montenero inizia col ritrovamento di un quadro miracoloso - Oggi siamo di nuovo raccolti in preghiera per supplicarti. Cosa ti chiediamo Finisca questa epidemia! Il popolo proteggi. Ai medici saggezza per individuare cure risolutive. I governanti illumina ...