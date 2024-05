(Di domenica 19 maggio 2024) Abbiamo chiacchierato a tu per tu con la creatrice di fragranze e founder del brand Kayali in occasione del lancio della nuova eau de parfum Vanilla Candy Rock Sugar 42. Una coccola olfattiva a effetto dessert, il tutto senza sensi di colpa

Mona Kattan: «Con i miei profumi voglio far sentire ciascuno come un diamante raro» - mona kattan: «Con i miei profumi voglio far sentire ciascuno come un diamante raro» - Abbiamo chiacchierato a tu per tu con la creatrice di fragranze e founder del brand Kayali in occasione del lancio della nuova eau de parfum Vanilla Candy Rock Sugar | 42. Una coccola olfattiva a effe ...