Per Salvini | l’italiano è un optional La decenza | a volte | pure

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 26 settembre 2023) Al direttore - Leggo su Italia oggi una citazione di Matteo: “Migrante è un gerundio”. A me sembra un participio presente. Prima gli italiani! E. Ubaldo Casotto, per, è un(prima). La, a(“I 5.000 euro per i Cpr? Ne hanno pagati altrettanti per venire qua, poi molti arrivano con telefonino, scarpe, catenina, orologino…”, frase che immaginiamoabbia detto con il rosario in mano). Ma anche rispetto al tema dell’aver cura del, inteso come cittadino italiano, siamo messi poco bene. E se davverovolesse fare gli interessi dell’Italia dovrebbe ricordare che trovare ...