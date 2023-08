La Lega saudita | «Spendiamo tanto e continueremo a farlo | l’Arabia Saudita dominerà il calcio»

(Di martedì 8 agosto 2023) Hanno appena cominciato, altroché.spende e continuerà a. Non ha intenzione di fermarsi finché il suonon diventerà il “nostro”. E’ una strategia di lungo termine, dice Carlo Nohra, il direttore operativo della, la Saudi Pro League, intervistato dalla Reuters. «È molto semplice e lo collego alla nostra strategia. Uno dei primissimi obiettivi che si è posta la Saudi Pro League è stato quello di migliorare il prodotto. Dovevamo migliorare la qualità e per migliorare la qualità, devi portare il meglio. La spesa è sempre stata una componente essenziale per. Quello che state vedendo è semplicemente la Pro Leagueche fa ciò che ...

... per i quali finora abbiamo visto solamente fumate nere a causa del mancato raggiungimento di accordi tra, DAZN, Sky e Mediaset, La7 si aggiudica i diritti per il campionato. La Saudi ...Il suo gruppo sdoganerà certamente i match dellache, anche in queste ultime ore, tentando il super centravanti del Napoli, Viktor Oshimen, sta mettando in discussione il 'cast' della ......di tutte le partite del massimo campionato, recentemente allargato a 18 squadre, ma solo della partita ritenuta più interessante di ogni giornata. Non è dato sapere al momento se sarà la...

La lega saudita: «Non sono spese isolate: vogliamo essere uno dei ... Calcio e Finanza

Le parole del direttore operativo del torneo arabo: «Per migliorare la qualità sul campo dobbiamo spendere soldi».Il calcio internazionale e la Saudi League arrivano nella tv italiana. Dal prossimo 14 agosto il campionato che sta facendo discutere in estate, il ...