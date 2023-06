Giulia Tramontano | dalle coltellate al corpo in auto | la confessione di Impagnatiello

(Di venerdì 2 giugno 2023) L'omicidio, il tentativo di bruciare il cadavere, i sotterfugi e il crollo davanti agli inquirenti, dalla scomparsa all’agghiacciantedel compagno Alessandro. “Sono stato io”, la frase ripetuta più volte agli inquirenti dall’uomo che, nella notte di ieri, ha confessato l’omicidio della 29enne incinta di 7 mesi di cui non si avevano più notizie da giorni, facendone poi ritrovare ilin un’intercapedine poco distante dall’abitazione della coppia a Senago. Durante ladell’omicidio della compagna,ha raccontato che la 29enne incinta si sarebbe procurata dei tagli sulle braccia da sola, con il coltello con cui stava cucinando. “Mi diceva che non voleva più vivere”, racconta il 30enne reo confesso ...

Leggi Anche, la sorella sui social: 'Ci avete dato la speranza di trovarla, grazie' Leggi Anche, la pm: le donne non vadano mai all'ultimo appuntamento - L'amante di ...Per questo poi emergono casi come quello del femminicidio di. "Nel nostro contesto culturale è ancora incrostata l'idea che la donna sia qualcosa di mia proprietà di cui posso ..., dalla scomparsa all'agghiacciante confessione del compagno Alessandro Impagnatiello. 'Sono stato io', la frase ripetuta più volte agli inquirenti dall'uomo che, nella notte di ieri, ...

Man mano che passano le ore, aumentano i dettagli sconvolgenti sull'omicidio di Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, ora in carcere. La ragazza, incinta di 7 mesi, è stata ...«Noi saremo sempre quel fiore appoggiato alla tua spalla. Vi sorreggeremo entrambi, saremo come nuvole e guarderemo sempre in alto». Così inizia il messaggio che ieri sera ...